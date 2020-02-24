Van’da 37 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok yerleşim yeri yolu kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 37 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 8, Çatak'ta 4, Gevaş 7 ve Gürpınar ilçesinde ise 15 olmak üzere toplam kapalı bulunan 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İHA
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