18 Temmuz 2019 Perşembe 15:42:58 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:43:36
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van’ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.45 sıralarından merkez üstü Çaldıran ilçesinin Akbaşak bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
İHA
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