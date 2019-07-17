17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28:37 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29:49
Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, HDP'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.
AA
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