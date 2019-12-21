İstanbul Valiliği: İstanbul'da park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetini artık trafik polisleri yapacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu. Vakfın yerin araçları artık trafik polisleri çekecek.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul'da araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı tarafından da 01/12/2019 tarihi itibariyle araç çekme, taşıma, kurtarma işlemlerini yapmayacağı açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu kararı gereği 01.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Trafik Vakfı İktisadi İşletmesi, araç çekme, taşıma, kurtarma işlemi yapmayacaktır."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

ARTIK TRAFİK POLİSLERİ ÇEKECEK



Park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetini artık trafik polislerinin üstleneceği öğrenildi.