16 Mart 2020 Pazartesi 13:13:10 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:14:50
Valilik duyurdu: Avrupa'dan İstanbul'a gelenler karantinaya alınacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak' denildi.
İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak.
Ayrıntılar geliyor...
- Trafik sigortasında önemli değişiklik! Dolandırıcılık bitecek mağduriyetler engellenecek
- MEB'ten yeni koronavirüs kararı: Sürücü kurslarının sınavları ertelendi
- İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüste vaka sayısı arttı
- Ankara Valiliği'nden sosyal medya açıklaması