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20 Ağustos 2019 Salı 10:37:35 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:24:26

Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli önlemler alınmamış, şiddetli yağış hem bir can almış, hem de esnafı maddi zarara uğratmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemelerde bulunarak esnafla konuştu. Daha sonra açıklama yapan Yerlikaya, "Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik.

Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'da yaşanmasın." dedi.i.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumartesi günü burada olan su baskını ile ilgili dün yapmış olduğumuz hazırlıklarla ilgili ziyarete geldik. Geçmiş olsun diyoruz vatandaşlarımıza, esnaflarımıza. Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Hem büyükşehir hem Fatih ilçe belediyemiz diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve neler yapabileceğimizi kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik. Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'da yaşanmasın. Yağış, sağanak, kar olacak bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp, zamanında İstanbul'da bütün risk olan yerlere, orada bulunan evsel ya da iş yeri ile ilgili vatandaşlarımıza süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmalarımızı yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını ilettik."

İMAMOĞLU TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

İstanbul felaketi yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz yeni başlayan görevinin 2. tatiline çıkmış, selden etkilenen esnaf ve vatandaşlar isyan ederek "İmamoğlu nerede" demişlerdi.

(DHA)

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