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19 Ekim 2019 Cumartesi 19:12:10 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:22:30

Vali Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Şişli'deki bir otelde yemekte muhtarlarla bir araya gelen Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara özel bir önem verdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 33 bin muhtarımızı Külliyede misafir etmesi, ülkemizde muhtarlarımıza verilen değerin en önemli göstergesidir. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığının kurulması, valiliklerde bir vali yardımcısının muhtarlarımızdan sorumlu olarak görevlendirilmesi, devletimizin her kademesinde sizlere verilen bu değerin yansımasıdır. Devletimiz muhtarlarının yanında olduğu gibi, muhtarlarımız da her tarihte devletimizin, milletimizin yanında, vatan müdafaasında en ön saflarda yer almıştır."

İstanbul'un sorunların çözümünde ve halkla temasta en önemli birimin muhtarlar olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler, devletimizin milletimize en yakın olduğu yerde, mahalledesiniz. Halkımızın bir derdi mi var? İlk koştukları makam sizsiniz. Sizler, devletimizin eli ayağı olduğu kadar aynı zamanda aklı ve kalbisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız."

İstanbul'daki kadın muhtar sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinen Vali Yerlikaya, "İstanbulumuza hizmet eden 821 beyefendi muhtarımız var. Muhtarlık gibi zor ve meşakkatli bir göreve talip olan ve seçilen 140 hanımefendi muhtarlarımız var. Türkiye'de kadın muhtar sayısının en yüksek olduğu il İstanbul. İstanbul'da kadın muhtarlarımızın oranı yüzde 15. Bu oran Türkiye ortalamasının 7 katı. Bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Vali Yerlikaya konuşmasını, Barış Pınarı Harekatı'nda hain saldırı sonucu şehit olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çaykara mahalle muhtarı ile görevi başında şehit olan muhtarlara rahmet dileyerek tamamladı.  

Vali Yerlikaya'nın İstanbul'da en fazla dönem görev yapan ve en yaşlı muhtarlara plaket vermesiyle sona eren programa, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da katıldı.

AA

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