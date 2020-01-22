Vakıflar Genel Müdürlüğünden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması: Bu bir kayyum ataması değildir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar vermişti.

Bugün, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan 'Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atandığına dair iddialar ortaya atıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıkalamda, "Bu eylem Bilim Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunmasına, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkmasına yönelik bir eylemdir. Bu bir kayyum ataması değildir" ifadelerine yer verildi.

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan o açıklama:

YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Başkanlığının 10.01.2020 tarihli ve 85260234-100/02-2527 sayılı yazısı ile Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2019 tarih ve 16 sayılı oturumunda alınan 2019.16.696 sayılı kararı ile bir(1) yıl geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş ve üniversitenin idaresi hami üniversite olarak Marmara Üniversitesine bırakılmıştır.

Bugün Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ek 11 Nci maddesinin onuncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atananıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç (3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem Bilim Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunmasına, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkmasına yönelik bir eylemdir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Demircan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresi; üniversite için kullanılan kredilerin ödenememesi üzerine hami üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne geçmişti.

Bu durumu yaşayan üniversite kurucu vakıfları için kanun; "Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir." diyor

Kanunun bir gereği olarak bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden; bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir finans uzmanı tarafından vakıf yönetimi ifa edilmeye başlanmıştır.

Bilim Sanat Vakfı'nın yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca ifaya başlanması; vakfın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması için kanuni bir zorunluluktur.

Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atanmamıştır. Kayyum ataması bir mahkeme tasarrufudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetimi devralması; geçici bir durumdur, kanuni ve zorunlu bir tasarruftur.

Zarara uğratılan, borçları ödenmeyen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mali kayıtları incelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Vakıf fonksiyonları aynen devam etmektedir.