Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması

Bilim ve Sanat Vakfının mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 1 yıl geçici süreyle faaliyetinin durdurulup, idaresinin Marmara Üniversitesine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Bilim ve Sanat Vakfının teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin 10. fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir."

Yapılan işlemin yasanın amir hükmünün ifasından ibaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi hukukçu, gayrimenkul ve finans uzmanları olmak üzere üç kişilik komisyonca ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."

(AA)