Vakıf Katılım konut kredisi faizini düşürdü! Vakıf Katılım indirimli konut kredisi hesaplama sayfası
Konut kredisi faiz oranlarını indiren bankalar merak ediliyor. Ev alma hayalini faizlerin düşmesi ile gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hangi bankaların faiz indirimine gittiğini araştırıyor. Vakıf Katılım, konut kredisi faiz oranlarını düşüren bankalar listesine eklendi. Vakıf Katılım konut finansmanında faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Vakıf Katılım konut kredisi faizi ne kadar oldu? Vakıf Katılım konut kredisi hesaplama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Konut kredisi faiz oranlarını indiren bankalar merak ediliyor. Ev alma hayalini faizlerin düşmesi ile gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hangi bankaların faiz indirimine gittiğini araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." şeklinde açıklama yapmıştı. Bakanın yaptığı açıklamanın ardından konut kredisi faizlerinde ilk indirimi Ziraat Bankası yaptı. Akabinde indirim haberleri Vakıfbank ve Halkbank'tan geldi.
Vakıf Katılım da konut finansmanında faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. Vakıf Katılım, bugün itibari ile konut kredisi faiz oranlarını düşüren bankalar listesine eklendi.
VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
VAKIF KATILIM İNDİRİMLİ KONUT KREDİSİ
Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.
VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİNDE GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
Şubece istenebilecek diğer belgeler
Finansmana konu olan konutun tapu belgesi fotokopisi
Gerekirse azami iki ay öncesine ait müşteri adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi
Gerekli görülmesi hâlinde kefiller için istenecek belgeler
VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
1- Satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerinin %80'i kadar finansman kullanabilirsiniz.
2- 120 aya kadar varan vade seçeneklerini kullanabilir, Size uygun konut finansmanı ürünleriyle dilediğiniz gibi geri ödeme planı oluşturabilirsiniz.
3- Gerekli görülen durumlarda ek teminat istenebilir.
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