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29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:06:29

Utandıran torpil

CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. 31 Mart’tan bu yana 435 işçiyi işten çıkaran Torbalı Belediye Başkanı Uygur, 24 yaşındaki oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı yaptı.

İzmir Torbalı’ya belediye başkanı seçildiği 31 Mart'tan bu yana, asgari ücretli 435 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkaran İsmail Uygur, yerlerine CHP'lileri aldı. Partizanlıkta sınır tanımayan Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'a, belediyedeki para akışını kontrol etme görevini vererek skandallarına yenisini ekledi. İşletme fakültesi son sınıf öğrencisi Efe Uygur, okulunu bile bitirmeden, belediyenin tüm sisteminin yönetildiği TORBEL'de bütçeden sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.  

7 BİN LİRA MAAŞ ALACAK 

SGK kayıtlarına göre Efe Uygur, 28 Haziran tarihinde, belediye şirketi TORBEL'de işe başladı. Efe Uygur, babasının yönettiği belediyede genel müdür yardımcısı olarak 7 bin lira maaş alıyor. Başkan Uygur, büyük tepki çeken atama üzerine yaptığı açıklamada bir başka skandala imza attı. “Güvenebileceğim kimse yoktu, Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor” diyen Uygur’un bu sözleri partilileri ayağa kaldırdı. Açıklamaya sosyal medyadan tepki gösteren CHP’liler, “Diğer CHP'li yöneticiler hırsız mı” diye sordu.    

OĞLU İÇİN OYNAMA YAPTI 

Bu arada İsmail Uygur'un, ticaret sicil kayıtlarında ‘batık’ olduğunu söylediği şirketin yönetim yapısını da değiştirdiği ortaya çıktı. Uygur, belediye şirketinin 3 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 7'ye yükseltti. Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinden oluşan yönetim kurulu, huzur hakkı alıyor. Hiç olmayan genel müdür yardımcılığını ikiye çıkaran Uygur, birine oğlunu, diğerine de CHP Torbalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Takak'ı atadı. 

TEPKİLER ÜZERİNE GÖREVDEN ALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, skandala ilişkin bir açıklama yaptı. Hızal, işletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur’un henüz diplomasını bile almadığını belirterek, “Torbalı Belediye Başkanı'na yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneriyoruz” dedi. Öte yandan İsmail Uygur, gelen yoğun tepkiler üzerine dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oğlunu görevden aldığını duyurdu. 

24 yaşında genel müdür yardımcısı yapılan Efe Uygur, henüz üniversite öğrencisi.

Oğlunu para musluğunun başına geçiren Uygur “Güvenebileceğim başka kimse yoktu” dedi.  

KILIÇDAROĞLU'NDAN SES YOK

İsmail Uygur, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nunTorbalı'da yaptığı mitingde, kimseyi işten atmayacağının sözünü vermişti. Ancak Uygur, makama oturur oturmaz büyük bir işçi kıyımı başlattı. Belediye başkanının, 4 ayda kapının önüne koyduğu işçi sayısı 435'e yükseldi. Öte yandan, seçim döneminde Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen Uygur hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. 

ÇİFTE MAAŞ BAĞLATMIŞTI

İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da, kendisini belediye şirketine müdür olarak atayıp huzur hakkı adı altında ikinci bir maaş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP’li başkan, skandal duyulunca geri adım atmak zorunda kaldı ve söz konusu parayı bir okula bağışlayacağını açıkladı. Ancak Erdoğan’ın 2 maaş tutarındaki 15 bin lirayı söz verdiği halde okula bağışlamadığı tespit edildi. Erdoğan'ın ayrıca, akrabalarına da ‘müdürlük’ dağıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li başkanın, 23 yaşındaki yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür yaptığı öğrenilmişti.

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