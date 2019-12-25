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25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 01:02:48

Utandıran manzara

Sürekli altyapı sorunlarıyla gündeme gelen İzmir’de, 3 gündür devam eden susuzluk vatandaşları isyan ettirdi. Marketlerden parayla bile alacak su bulamayan İzmirliler, mahallelere su taşıyan tankerlerin başında uzun kuyruklar oluşturdu. 

Kentte yaşananlar akıllara CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’yi İzmir gibi yöneteceğiz” sözlerini getirdi.

Yıllardır CHP’nin kalesi olarak adlandırılan İzmir’e hiçbir yatırımın yapılmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Tunç Soyer'in de 6 aylık görev süresi içinde ne yaptığı sorgulanıyor. Sık sık yetersizliğiyle gündeme gelen İzmir’in altyapısı iflas etti. Kentin ihtiyaçlarına karşılamakta yetersiz kalan ana boru hattı aşırı basınç nedeniyle patladı. Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir’le Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmiyor.

SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Üç günlük su kesintisi vatandaşları perişan etti. 90’ların İstanbul’unu hatırlatan çağdaşı manzaralar kentin her mahallesinde yaşandı. Tankerlerle yapılan su dağıtımlarıyla vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı. Marketlerdeki su stokları kısa sürede tükendi. İzmirliler parayla alacak su bile bulamadı. Mahalle mahalle gezen tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Ellerinde bidonlarla saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar tankerdeki suyun bitmesi nedeniyle suya ulaşamadı. İçler acısı duruma düşen vatandaşların halini görenler, “Ne çektin be İzmir” demekten kendini alamadı.

75 YAŞINDA BİDON TAŞIDI

Su kesintisiyle çok zor durumda kaldıklarını söyleyen İzmirliler tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi. Vatandaşlar, “Bizi susuzluğa mahkum ettiler. Yıl olmuş 2019, elimizde kova suyun peşinden koşuyoruz” diyerek isyan etti. Türkan Öztürk, “Susuzluktan iyice kırıldık. Ömrümüz suyun içinde geçiyor. Ev işlerini yapamıyoruz. Tuvalete su lazım ama evde su yok” dedi. 75 yaşındaki Sevinç Kara, “Bu yaşta su taşımak yakışır mı” diyerek tepki gösterdi. Hayriye Cengiz ise mağdur olduklarını belirterek, “Su kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Her şey suyla olur. Ama su yok” ifadelerini kullandı.

HALK YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ

İhtiyaçlarını karşılayacak suyu bulamayan vatandaşlar, çatıdan akan yağmur suyunu şişelere doldurdu.

Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle, çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı. Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, milyonları hayrete düşürdü. İzmir’in yine su sıkıntısıyla gündeme gelmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini akıllara getirdi. Yerel seçimlerden önce vatandaşlara, “Türkiye’yi İzmir gibi yöneteceğiz” diyerek oy isteyen Kılıçdaroğlu’nun yaşananların ardından bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

SUÇU ESKİ CHP'Lİ YÖNETİMLERE ATTI

Adı sık sık skandallarla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların isyanına karşı, arızayı gidermek için aralıksız çalıştıklarını açıklamakla yetindi. Halktan özür dilemek yerine belediye ekiplerine teşekkür eden Soyer'in, yaptığı açıklama büyük tepki topladı. Yıllardır CHP’li belediye başkanlarının yönettiği şehirde bu tür olayların yaşanmaması için alternatif su kaynağının devreye alınması sürecini hızlandıracaklarını söyledi. İzmirlilere 90’lı yılları bir kez daha yaşatan Soyer, iş işten geçtikten sonra şehrin su hattının röntgenini çekeceklerini belirtti. Kesintinin altyapı yetersizliğinde kaynaklandığını ve yatırım yapacaklarını itiraf eden Soyer’e vatandaşlar, “Şimdiye kadar neden yapılmadı” diyerek isyan etti.

ŞEHİRLE İLGİLENMEYE ZAHMET ETMEDİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, su kesintilerine dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eleştirilerde bulundu. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösteren Hamza Dağ, su almak için bidonlarıyla tankerlerin yanında kuyruğa giren vatandaşların bulunduğu bir görseli, “Göreve geldiğinizden beri 'Renkli' hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenme zahmetinde bulunsaydınız, bugün İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız” notuyla paylaştı.

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