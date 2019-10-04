04 Ekim 2019 Cuma 08:02:51 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 08:04:23
Üstüne basa basa söyledi: Doğru bir iş
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu.
Feyzioğlu “İlk kez bir adalet bakanı, ‘Sorunlarınız ne?’ dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge” ifadelerini kullandı.
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