Usta yazar Pakdil'e veda

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı. 'Kudüs Şairi' olarak bilinen Pakdil için dün ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.

CAMİ AVLUSU DOLU TAŞTI

Cenazeye Pakdil ailesi, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazede 7 güzel adamdan biri olan Rasim Özdenören, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil'in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan'ın Mescid- i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. Pakdil'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.