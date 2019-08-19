19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:53:19 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54:17
Urla ve Karabağlar yangınları hakkında bilgi verildi
Urla ve Karabağlar'daki yangınlar hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Urla'daki yangının neredeyse tamamen kontrol altına alındığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Karabağlar'daki orman yangını hakkında da konuşan Pakdemirli, "Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor. Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
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