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05 Ocak 2020 Pazar 06:56:05 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 07:32:20

Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan deprem, İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

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