Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?

Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' serisinde rol alan 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini oynuyordu.

"ABİM MEKANIN CENNET OLSUN"

Tarık Ünlüoğlu'nun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi "Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm" notu ile sosyal medyada paylaştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Yıl Film Rol

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan

2018 Hedefim Sensin

2018 Bal Kaymak