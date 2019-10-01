Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Son Dakika... Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Ünal Kaplan karakterine can vermekteydi. Ata Demirer'in Eyvah Eyvah isimli filmlerinde, Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonunda rol alan Tarık Ünlüoğlu, rahatsızlığı dolayısıyla son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setlerine de katılamamıştı. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' serisinde rol alan 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini oynuyordu.
"ABİM MEKANIN CENNET OLSUN"
Tarık Ünlüoğlu'nun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi "Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm" notu ile sosyal medyada paylaştı.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı
TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Film Rol
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan
2018 Hedefim Sensin
2018 Bal Kaymak
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
- Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
- Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
- 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'
- Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu