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04 Şubat 2020 Salı 13:38:46 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 13:40:08

Ünlü oyuncu Adnan Koç'un hapis cezası belli oldu

Uyuşturucu operasyonunda polise mukavemette bulunduğu iddia edilen oyuncu Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'a 16 yıl sekizer ay, diğer kardeş Mehmet Hayri Koç'a da 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi

İstanbul'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, polise mukavemette bulunduğu iddia edilen oyuncu Adnan Koç ile 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

AA'nın haberine göre, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Koç katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Koç, olay yerine gittiğinde kavga etmediğini savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatları da söz alarak müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Koç ile kardeşi Ahmet Koç hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme şekilde görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl sekizer ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Hayri Koç hakkında, bu suçların yanı sıra "kamu malına zarar verme" suçundan da 10 hapis cezası alarak toplamda 17 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıklar Mehmet Pınarbaşı ve Şeyhmus Koç hakkında da "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 9 ay onbeşer gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

DÖRT POLİS MEMURUNA MÜKAVEMET ETMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan uyuşturucu satıcı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiği anlatılmıştı.

Uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiğine dair oluşan kuvvetli şüpheye istinaden müşteki polis memurları S.İ, E.H, Z.M.D ve M.K'nin söz konusu iş yerine geldikleri kaydedilen iddianamede, sanıklar üzerinde yapılan üst aramasında oyuncu Adnan Koç'un üzerinden 4 poşete sarılı olarak satışa hazır halde beyaz renkli 2 gram kokain, Ahmet Koç'un üzerinde 1 alüminyum folyoya sarılmış beyaz renkli kristaller şeklinde toplam ağırlığı 0,4 gram gelen metamfetamin bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede bu kapsamda, oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret”, "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 45 yıl 3 ay onbeşer günden, 90 yıl 7 ay onbeşer güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Mehmet Hayri Koç hakkında ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuksuz olan diğer sanık Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için ise "kasten yaralama", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl birer aya kadar hapis cezası istenmişti.

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