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11 Aralık 2019 Çarşamba 13:47:21 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:20:02

Ünlü milletvekilleri arabuluculuk sınavından geçer not alamadı

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabuluculuk sınavına giren hukukçu 200 milletvekilinden hiçbiri barajı aşamadı. Arabuluculuk sınavında en fazla puanı alan milletvekili AK Partili Ramazan Can oldu ancak Can da 90 puan almasına rağmen, barajı geçemedi. AK Parti milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puan alırken, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı geçemeyenler arasında yer aldı.

Adalet Bakanlığının yaptığı 'Arabuluculuk sınavına' giren 200 civarındaki milletvekillinin neredeyse tamamına yakınının, sınavı geçemediği öğrenildi. Adalet Bakanlığının 24 Kasım'da yaptığı arabuluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girmişti. Yaklaşık 200 civarındaki milletvekilli de sınavda ter dökmüştü. Milletvekillerinin büyük bölümü, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının verdiği eğitimlere de katılmıştı. Edinilen bilgilere göre, sınavda 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı oldu. Ancak milletvekilleri kazananlar arasında yer almadı.

BİR PUANLA KAÇIRDI

Arabuluculuk sınavında en fazla puanı alan milletvekili AK Partili Ramazan Can oldu, ancak Can da 90 puan almasına rağmen, barajı geçemedi. Can, sınavda sorulan 100 sorudan 90'nını doğru cevapladı, bir soruya daha doğru cevap vermiş olsaydı, arabulucu olmaya hak kazanacaktı. AK Parti milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puan alırken, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı kazanamadı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da 74 puan alarak 'başarısız' isimler arasında yer aldı.

TBMM'de günün en önemli gündem maddesi de arabuluculuk sınavı oldu. Sınava giren milletvekilleri birbirlerini arayarak kaç puan aldıklarını ve kazanıp kazanamadıklarını öğrenmeye çalıştı. Sınava giren bir milletvekili "En son 91 puan alanı başarılı saymış bakanlık. Milletvekilleri arasında 91 puan alan yok gibi görünüyor" bilgisini verdi. Birçok milletvekili geçmiş yıllarda da açılan arabuluculuk sınavına girmişti. Bu imtihanlarda başarılı olan isimlerden TBMM eski başkanı Bülent Arınç'ın halen Ankara-Hamamönü'nde arabuluculuk ofisi bulunuyor.

CAN: SİSTEM DEĞİŞTİ

Sınavdan 90 puan almasına rağmen barajı geçemeyen AK Partili Ramazan Can, sınavda daha çok arabuluculuk mevzuatı ile ilgili sorular sorulduğunu hatırlatarak "Bu yıl, geçen seferki gibi 70 puanı geçen herkes arabulucu olabileceğine dair sistem uygulanmadı. Bu defa, en yüksek alandan, aşağı doğru sıralama yapıldı. Sistem değişikliği nedeniyle puanımız yetmedi. Bu sonuçlar aslında milletvekillerine ayrıcalık yapıldığı iddialarına da bir cevap oldu" diye konuştu.

MAHKEMESİZ ÇÖZÜM

Adalet Bakanlığı, 2013 yılında hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk sistemini getirdi. Bakanlık, 2018 yılında iş uyuşmazlıklarında, 2019 yılında da ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemini uygulamaya soktu. Türkiye'de 24 Kasım'daki sınavı kazananlarla birlikte arabulucu sayısının 15 binin üzerine çıktığı, 2020'de yapılacak sınavla birlikte bu sayının 20 bini geçeceği belirtildi. Türkiye genelinde 73 adliyede arabuluculuk bürosu bulunuyor. Bu bürolarda bir araya gelen taraflar anlaşamazsa arabuluculara herhangi bir ücret ödenmiyor. Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk 3 saate kadar) 170 lira, takip eden her saat için 120 lira ödeniyor. Bu rakam ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk 3 saate kadar) 330 lira, takip eden her saat için 255 lira, diğer tür uyuşmazlıklarda ise (ilk 3 saate kadar) 205 lira, takip eden her saat için 155 lira ödeme yapılıyor. Bugüne kadar, ihtiyari ve zorunlu arabuluculukta 1 milyon 62 bin 183 dosyanın yüzde 66'sı anlaşmayla sonuçlandı.

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