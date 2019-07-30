Vedat Milor Burgazada saldırısı sonrası ilk kez konuştu! Vedat Milör Burgazada'da neden saldırıya uğradı?

Milor, Twitter hesabından yaşadığı saldırı olayını sevenleriyle paylaştı. Burgazada'da dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını duyuran Milor, paylaşımlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adalar Belediyesi'ni etiketledi. Milor, uyardığı bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği ve "Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi. Milor, başından geçen olayları sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim.

Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."



VEDAT MİLOR KİMDİR

Prof. Dr. Vedat Milor (d. 10 Ekim 1955, İstanbul), Türk öğretim üyesi, yemek ve şarap eleştirmeni. NTV'de prime time'da haftada üç kez yayınlanan Vedat Milor'la Tadı Damağımda adlı programın sunucusudur. 2005 yılından beri perşembe ve pazar günleri Milliyet'te yazıyor.Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem London School of Economics'te eğitim gördü. Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafindan senenin en iyi doktora tezi seçildi.

Doktorası bitip askerliğini de yapınca Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı. Sonra Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak girdi. Princeton Üniversitesi'nde Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.Aslen Konyalı olan Vedat Milor, Linda S. Milor ile evlidir. Çiftin 2002 doğumlu Ceylan Handan adında bir kızı vardır.



LİNDA SUSAN MİLOR KİMDİR?



Linda Susan Milor, Vedat Milor'ün eşidir. En az Vedat Milor kadar sağlam bir CV'ye sahip olan Linda Milor aynı zamanda zarifliğiyle göz kamaştıran bir kadındır. Şu an ABD'de elektronik üzerine akademisyenlik yapıyor.

Vedat Milor elleriyle eşine kaz eti yediriyor. "Bak Linda, bu kaz eti. Bunlar elle yenir" diye de ders veriyor. "Pirzolayı çatal bıçakla yemek, eldivenle sevişmek gibi bir şey" diyerek elleriyle et yemeyi çok sevdiğini de ekliyor. Vedat Milor ve Linda Susan Milor'un Ceylan isminde bir kızları vardır.