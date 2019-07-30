Vedat Milor Burgazada saldırısı sonrası ilk kez konuştu! Vedat Milör Burgazada'da neden saldırıya uğradı?

  • Bist 100
    102376
  • Dolar
    5,5730
  • Euro
    6,2167
  • Altın
    255,3130
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı
Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı
Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı
Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
Irkçı taraftara ömür boyu men cezası Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Marketteki sapık aranıyor Marketteki sapık aranıyor
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu
Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım 188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 13:08:14 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:56:54

Vedat Milor Burgazada saldırısı sonrası ilk kez konuştu! Vedat Milör Burgazada'da neden saldırıya uğradı?

Ünlü yemek yazarı ve gurme Vedat Milor, Twitter hesbabından Burgazada'da başından geçen saldırı olayını anlattı. Hesabından restoranların yol ihlali yaptığını söyleyen Milor, uyardığı bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği duyurdu. Milor, "Boynum kırılabilirdi" dedi. Peki, Vedat Milör Burgazada'da neden saldırıya uğradı? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Milor, Twitter hesabından yaşadığı saldırı olayını sevenleriyle paylaştı. Burgazada'da dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını duyuran Milor, paylaşımlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adalar Belediyesi'ni etiketledi.  Milor, uyardığı bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği ve "Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi. Milor, başından geçen olayları sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim.

Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."

VEDAT MİLOR KİMDİR

Prof. Dr. Vedat Milor (d. 10 Ekim 1955, İstanbul), Türk öğretim üyesi, yemek ve şarap eleştirmeni. NTV'de prime time'da haftada üç kez yayınlanan Vedat Milor'la Tadı Damağımda adlı programın sunucusudur. 2005 yılından beri perşembe ve pazar günleri Milliyet'te yazıyor.Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem London School of Economics'te eğitim gördü. Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafindan senenin en iyi doktora tezi seçildi.

Doktorası bitip askerliğini de yapınca Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı. Sonra Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak girdi. Princeton Üniversitesi'nde Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.Aslen Konyalı olan Vedat Milor, Linda S. Milor ile evlidir. Çiftin 2002 doğumlu Ceylan Handan adında bir kızı vardır.

LİNDA SUSAN MİLOR KİMDİR?

Linda Susan Milor, Vedat Milor'ün eşidir. En az Vedat Milor kadar sağlam bir CV'ye sahip olan Linda Milor aynı zamanda zarifliğiyle göz kamaştıran bir kadındır. Şu an ABD'de elektronik üzerine akademisyenlik yapıyor.

Vedat Milor elleriyle eşine kaz eti yediriyor. "Bak Linda, bu kaz eti. Bunlar elle yenir" diye de ders veriyor. "Pirzolayı çatal bıçakla yemek, eldivenle sevişmek gibi bir şey" diyerek elleriyle et yemeyi çok sevdiğini de ekliyor. Vedat Milor ve Linda Susan Milor'un Ceylan isminde bir kızları vardır.

Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
AYM’nin "hak ihlali" kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
SON DAKİKA! CAS'tan 2010-11 kararı
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Asıl bombayı Gazişehir Gaziantep patlattı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Baklavacı trafik eşkiyaları hakim karşısında
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ