Ünlü Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltında
Ünlü Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azerbaycan kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında sabaha karşı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İş insanının adresinde de arama yapıldığı öğrenildi.
İHA
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