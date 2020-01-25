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25 Ocak 2020 Cumartesi 14:27:19 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 14:28:16

UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?

Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerden arasında UMKE de yer alıyor. UMKE görevlileri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Vatandaşlar "UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. UMKE ekibi ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde..

UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir? merak ediliyor. Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerden arasında UMKE de yer alıyor. UMKE görevlileri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Vatandaşlar UMKE'nin açılımını ve görevlerini merak ediliyor. "UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?" sorularının yanıtını haberimizde.

UMKE AÇILIMI NEDİR?

UMKE açılımı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'dir.

UMKE NEDİR?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, doğal afetlerde hayat kurtaran Türk ekiplerinden biridir ve sağlık çalışanlarından oluşur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi ve diğer ekiplerden farklı olarak birçok tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilirler.

UMKE'YE KİMLER KATILABİLİR?

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

UMKE'YE NASIL KATILIM SAĞLANIYOR?

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur.

Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.


UMKE'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

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