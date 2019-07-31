Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?

Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kimdir? Ümit Önal kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Türk Telekom'da uzun yıllar Üst Yönetici (CEO) koltuğunda oturan Dr. Paul Doany görevinden ayrıldı. Türk Telekom'da iki dönem görev yapan Doany'nin yerine Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ümit Önal atandı. Haberi gören kimseler Ümit Önal hakkında araştırma yapmaya başladı. Ümit Önal'ın özgeçmiş bilgileri için haberimizi inceleyebilirsiniz.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.

Türk Telekom ailesine 2016 sonunda katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Halka arzdan bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018’de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı.

31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, Türk Telekomda CEO'luk koltuğuna 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla oturan Ümit Önal, Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına başladı.