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25 Şubat 2020 Salı 09:18:12 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:46:05

Uluslararası medyanın Türkiye yalanları! Sınır tanımıyorlar

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. Uluslararası medyanın Türkiye’de yayın yapan sitelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerin sayısı yine artıyor.

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde YouTube'dan ortak Türkçe yayın yapıyor. 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonu açıklıyor. Uluslararası medyanın Türkiye ayakları yalan haberde sınır tanımıyor.

BBC TÜRKÇE'NİN ALGI OPERASYONLARI!

İngiliz BBC'nin Türkiye'de yayın yapan organı BBC News Türkçe'nin, 17 Şubat 2020 tarihinde "Türkiye'de geçinemeyenler: 'Sömürülüyoruz, farkında değiliz'" şeklindeki yazı dizisinde yer alan ve İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Fatma Çetinkaya'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GEÇİNEMİYORUM DEDİ YATTA FOTOĞRAFI ÇIKTI

BBC Türkçe'nin geçinemediğini iddia ettiği Fatma Çetinkaya'nın, lüks yatlarda yaşam sürdüğü öğrenildi.

Fatma Çetinkaya, BBC News Türkçe'ye verdiği röportajda "Zaten bizim yaşam biçimimiz bu. Zaten bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" iddiasında bulundu.

Fatma Çetinkaya'nın temizlik şirketi yöneticisi olduğu, evine 5 maaş girdiği belirlendi. Çetinkaya'nın lüks yaşantısını gözler önüne seren Instagram fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NA VATANDAŞLIK VERİLECEĞİ YALANI!

BBC News Türkçe; 15 Ocak 2020 tarihinde ülkemizi yeniden hedef aldı ve Suriye Milli Ordusu kaynaklarının; "Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği Suriyeli savaşçılara ayda 2 bin dolar maaş verilecek. Sarraj hükümetiyle 6 aylık iş sözleşmesi imzalayacaklar. Ankara, tüm savaşçılara Türk vatandaşlığı vadediyor" ifadelerini haberleştirdi. BBC Türkçe, haberini Guardian gazetesine dayandırdı.

ÇAVUŞOĞLU: TAMAMEN GERÇEK DIŞI. HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı. Çavuşoğlu, SMO askerlerinin Libya'da para ve Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya, "Tamamen gerçek dışı" diye yanıt verdi. Çavuşoğlu, "İddiaların hiçbiri doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli… Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp gündeme getirmesi doğru değil" dedi.

YPG'Lİ TERÖRİSTİ GENERAL OLARAK TANIMLADI!

BBC News Türkçe; 14 Ekim 2019 tarihinde "Kobani Savunma Bakanı: Suriye ordusu bu gece Kobani'ye geçecek" başlıklı haber yayınladı ve terör örgütü YPG'nin mensubu olan İsmet Şeyh Hesen'i general olarak tanımladı.

Haberde; Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı General İsmet Şeyh Hesen'in bir basın açıklaması ile Rusya ve Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını, bu güçlerin gece saatlerinde Kobani'ye gireceklerini duyurduğunu iddia etti. Söz konusu haber, sosyal medyada alay konusu oldu.

TSK'NİN HASTANE VURDUĞU YALANI!

BBC News Türkçe, 17 Mart 2018 tarihinde yayınladığı haberde; Türkiye'nin Afrin'de hastane vurduğunu ve hastanede ölenler olduğunu iddia etti.
BBC Türkçe'nin haberi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi twitter hesabından yalanlandı. Açıklamada; ""Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ YERİNE GÜLEN CEMAATİ!

BBC News Türkçe, Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili haberlerde, FETÖ ve terör örgütü yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyorlar.

4 DEVLET TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN YAPIYOR

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019 tarihinde 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.

Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, RTÜK'ün kurul toplantısında görüşüldü. Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı.

INDEPENDENT TÜRKÇE, MANÜPİLASYON HABERCİLİK!

Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD suikastıyla öldürülmesine ilişkin manüpilasyona imza attı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırılan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor" dediği ileri sürüldü.

ERDOĞAN 'ŞEHİT' DEMEDİ

TRT World'ün ulaştığı üst düzey bir Türk yetkili Elçiliğin manipülatif ifadelerini yalanlayarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani'nin resmî unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır. Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır."

(Sabah)

 

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