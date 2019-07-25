Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlendi.

UAEA'nın eski Başkanı Yukiya Amano'nun geçen pazartesi hayatını kaybetmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

UAEA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri, kurumun işleyişinin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için yeni başkanın belirlenmesine kadar, uzun yıllardır UAEA'da üst düzey görevler yürüten Romanyalı diplomat Feruta'nın "geçici başkan" olarak belirlendiği duyuruldu.

Geçen pazartesi ajanstan yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana 3 dönemdir kurumun başkanlığını yapan Japon diplomat Amano'nun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(AA)