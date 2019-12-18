Uludağ'da kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu düşünülen ikinci cesede de ulaşıldı
Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmalarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Efe Sarp'a ait ilk cesedin bulunmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Mert Alpaslan'a ait olduğu düşünülen ikinci cesede de ulaşıldı
Son Dakika Haberi... Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17. gününde yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.
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