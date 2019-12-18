Uludağ'da kaybolan iki dağcı ile ilgili son dakika haberi: İki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu
Uludağ'da kaybolan iki dağcı ile ilgili son dakika gelişmesi... Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17. gününde yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.
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