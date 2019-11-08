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08 Kasım 2019 Cuma 15:47:43 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 15:48:49

'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar bölgesinde, tarihi silüetimizi bozan, o tarihi yapıların silüetini bozan, Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesindeki İl Değerlendirme Toplantısına katılan Kurum, daha sonra Cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. 

Namazın ardından tarihi Büyükşehir Belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, tarihin her döneminde önemli bir şehirleri olan Bursa'yı yukarı çekmek, kendilerine emanet olarak bırakılan o değerleri koruyarak, gelecek nesillere ve çocuklarına bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve belirlediği manifesto çerçevesinde şehirlere gittiklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizde yapılması gereken işleri, yine bir masa etrafında toplanmak ve karar almak suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte bu emanete sahip çıkmak için, Bursa ve ülkemiz için gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir projeyi de bugün inşallah kararlaştırdık ve yapımına da hızlı bir şekilde başlayacağız. Bulunduğumuz alan içerisinde gerçekleştireceğimiz proje, Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar bölgesinde, tarihi silüetimizi bozan, o tarihi yapıların silüetini bozan, Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde Tarihi Hanlar bölgesinden başlayarak, etaplar halinde 430 bin metrekarelik o tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve Hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte, o tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde, 'Çarşıbaşı Meydan Projesi' dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han'ın yine içindeki iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrul Bey Meydan Projesi'nin, Kozahan iç avlu düzenlemesinin, cephe sağlıklaştırma projelerinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının, hülasa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi inşallah başlatmış oluyoruz."

Bakan Kurum, proje için öngördükleri maliyetin 150 milyon lira olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu 150 milyon liranın yarısını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ve bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız bünyesinde çözmek suretiyle, 2020 yılıyla başlayıp 2021 yılı içerisinde de tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi inşallah başlamak ve bitirmek istiyoruz. Bu noktada belediyemiz bakanlığımız ile birlikte ortak bir çalışma yürütecek ve bu çalışma çerçevesinde de ecdadın bize bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok özel bir projeyi Bursa'mıza kazandırmış olacağız."

Doğanbey Mahallesi'nde de bir meydan projesi yapacaklarını anlatan Murat Kurum, "Doğanbey'de Toplu Konut İdaresi ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüze ait arsalar üzerinde yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa ve ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen bir çevre düzenlemesi, meydan projesi, altında da kapalı otoparkın olacağı 18 bin metrekarelik alanı, yine bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bir meydan projesi yapacağız ve bunu da Bursa'mıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı. 

(AA)

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