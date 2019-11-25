  • Bist 100
    105382
  • Dolar
    5,7465
  • Euro
    6,3325
  • Altın
    269,7550
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
K-pop şarkıcısının ölü bulunması müzik endüstrisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi K-pop şarkıcısının ölü bulunması müzik endüstrisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi
Fatih Terim, kritik maç için ilk 11'ini belirledi Fatih Terim, kritik maç için ilk 11'ini belirledi
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
Motorinde 8 kuruş indirim Motorinde 8 kuruş indirim
Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı
Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı
Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp öldürüldü Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp öldürüldü
CHP’deki büyük çatlakta dikkat çeken "İmamoğlu" detayı! CHP’deki büyük çatlakta dikkat çeken "İmamoğlu" detayı!
Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek
Rusya tehlikeli asteroitleri izlemek için Ay'a teleskop yerleştirmeyi planlıyor Rusya tehlikeli asteroitleri izlemek için Ay'a teleskop yerleştirmeyi planlıyor
Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı
Halid Bin Velid kimdir? Halid Bin Velid'in hayatı haberimizde Halid Bin Velid kimdir? Halid Bin Velid'in hayatı haberimizde
Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü
Beyazıt Akman: Film sektöründe uzmanlaşma sağlanırsa kalite artar Beyazıt Akman: Film sektöründe uzmanlaşma sağlanırsa kalite artar
Kılıçdaroğlu yine çark etti Doğrudur dedim ama bir sorun niye dedim Kılıçdaroğlu yine çark etti Doğrudur dedim ama bir sorun niye dedim
Külliye yalanı tutmayan CHP yeni iftiralara sarıldı Külliye yalanı tutmayan CHP yeni iftiralara sarıldı
Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fatih Terim: UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum Fatih Terim: UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
Kayıp iş insanı çaya devrilen otomobilde ölü bulundu Kayıp iş insanı çaya devrilen otomobilde ölü bulundu
Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Başkan Erdoğan Katar'daki askeri üssün ismini açıkladı: Halid Bin Velid Başkan Erdoğan Katar'daki askeri üssün ismini açıkladı: Halid Bin Velid
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:44:09 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:48:07

Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş’in, bugün 102’nci doğum günü. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1997 yılında hayatını kaybeden Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu olmasının yanı sıra devletin önemli kurum ve kuruluşlarının kurulmasına da öncülük etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı Alpaslan Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. Türkeş, MHP’nin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesine de öncülük etti.

BABASI ADINI ALPARSLAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş’in doğum adı Ali Arslan’dır. Babası Osman Zeki Bey, adını “Sultan Alparslan’a denk bir yiğit Türk ol” diyerek “Alparslan” olarak değiştirdi.

Ailesiyle beraber 1933 yılında İstanbul’a yerleşen Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt oldu. Kuleli Askeri Lisesi’ni 1936 yılında pekiyi dereceyle asteğmen olarak bitirdi.

Türkeş, 1938’de genç bir teğmen olarak Harbiye’den mezun oldu. Atış okuluna 1939 yılında girdi.

NATO DAİMİ KOMİTESİNDE GÖREV YAPTI

1944 yılında Nihal Atsız ve Nejdet Sancar ile birlikte Irkçılık-Turancılık davasından yargılanan Alparslan Türkeş, 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesi’nde kaldı. 

1947 yılında beraat edilen Türkeş, orduya döndü ve 1955 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. 1955-57 yılları arasında Washington’da NATO Daimi Komitesinde Türk Genelkurmayı Temsil Heyeti’nde görev yaptı.

1959 yılında Almanya’da Atom ve Nükleer Okulu’na gönderilen Türkeş, eğitimin ardından albay oldu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak atandı.

ÖNEMLİ DEVLET KURUMLARININ KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

27 Mayıs 1960 darbesinden kısa süre önce Elazığ’daki birlikten Ankara’ya atanan Alparslan Türkeş, Milli Birlik Komitesi içerisinde yer aldı. 

Radyoda ordunun bildirisini okuyan Kurmay Albay Alparslan Türkeş, ihtilalin ardından kurulan hükûmette Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Türkeş bu görevi esnasında Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurdu.

Türkeş, 31 Mart 1975 ile 13 Haziran 1977 yılları arasında ve ikincisi de 1 Ağustos 1977 ile 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükûmetlerinde MHP Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Yaşamını milliyetçilik ilkesine adayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da yaşamını kaybetti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ