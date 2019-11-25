Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı Alpaslan Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. Türkeş, MHP’nin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesine de öncülük etti.

BABASI ADINI ALPARSLAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş’in doğum adı Ali Arslan’dır. Babası Osman Zeki Bey, adını “Sultan Alparslan’a denk bir yiğit Türk ol” diyerek “Alparslan” olarak değiştirdi.

Ailesiyle beraber 1933 yılında İstanbul’a yerleşen Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt oldu. Kuleli Askeri Lisesi’ni 1936 yılında pekiyi dereceyle asteğmen olarak bitirdi.

Türkeş, 1938’de genç bir teğmen olarak Harbiye’den mezun oldu. Atış okuluna 1939 yılında girdi.

NATO DAİMİ KOMİTESİNDE GÖREV YAPTI

1944 yılında Nihal Atsız ve Nejdet Sancar ile birlikte Irkçılık-Turancılık davasından yargılanan Alparslan Türkeş, 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesi’nde kaldı.

1947 yılında beraat edilen Türkeş, orduya döndü ve 1955 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. 1955-57 yılları arasında Washington’da NATO Daimi Komitesinde Türk Genelkurmayı Temsil Heyeti’nde görev yaptı.

1959 yılında Almanya’da Atom ve Nükleer Okulu’na gönderilen Türkeş, eğitimin ardından albay oldu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak atandı.

ÖNEMLİ DEVLET KURUMLARININ KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

27 Mayıs 1960 darbesinden kısa süre önce Elazığ’daki birlikten Ankara’ya atanan Alparslan Türkeş, Milli Birlik Komitesi içerisinde yer aldı.

Radyoda ordunun bildirisini okuyan Kurmay Albay Alparslan Türkeş, ihtilalin ardından kurulan hükûmette Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Türkeş bu görevi esnasında Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurdu.

Türkeş, 31 Mart 1975 ile 13 Haziran 1977 yılları arasında ve ikincisi de 1 Ağustos 1977 ile 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükûmetlerinde MHP Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Yaşamını milliyetçilik ilkesine adayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da yaşamını kaybetti.