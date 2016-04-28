Ülkemizin geleceği Beyoğlu Sohbetleri'nde masaya yatırıldı

Beyoğlu Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Beyoğlu sohbetleri PeraPalace Hotel de gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un konuk olduğu programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Dini cemaat liderleri, Konsoloslar, İş, Sanat ve Medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam eden‘Komşu Kapıcık’ temalı programda, Doğu Batı medeniyetlerini kavuşturan ve kaynaştıran çoğulcu yaşam kültürümüzü zenginleştirilmesi, coğrafyamızın sahne olduğu insanlık tarihinin en acı olayları ve barışı yeniden hakim kılabilmek için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu sohbetlerinin soru sorma günü olduğunu belirterek,“Artık televizyon var, internet var, instagram var. Herkes bunları kullanarak iletişim kurabiliyor. İletişimimiz artık çok teknolojik ve çok soğuk. Her zaman birbirimizi daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Özellikle de bugünlerde daha birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İçinde yaşadığımız şehir bizim, Beyoğlu bizim. Bugün burada buluşmamızın sebebi ise geleceğimiz hakkındaki soruları cevaplamak. Bunun için ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bizlerle birlikte. Bizi kırmayıp buraya sizlerin karşısına geldiği için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BU ÜLKE, BU KAİNAT HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da, herkesin hak bakımında eşit olduğu bir dünyada yaşadığını ifade ederek, “Kısaca en aciz gördüğümüz kişinin bile hakkını arayıp vermeliyiz. Yeryüzünün, gökyüzünün hatta kainatın içindeki herkese ait olan bir şeydir, yani bir ırka, bir şehre değil. Bu demek oluyor ki, bu ülke, bu kainat hepimizin sorumluluğunda. Geleceğe en iyi şekilde aktarmalıyız kainatı. Baktığımızda İslam dünyasındaki çatışmaların, kavgaların; zıtlıklardan, kargaşalardan, hak aramadığımız bencillikten dolayı çıktığı gözler önündedir.” diye konuştu.

HERKESİN DÜNYADA BARIŞ İÇİNDE İNSANCA YAŞAMA HAKKI VAR

Osmanlı medeniyetinde birçok kültürün yüz yıllar boyunca birlikte yaşadığına da dikkat çeken Kurtulmuş, “Herkesin dünyada barış içinde insanca yaşama hakkı var. Bu kültürü belki yeniden üretebileceğimiz çok sayıda imkânımız da var. Türkiye pratiğinde, Anadolu,Trakya ve Rumeli pratiğinde, Osmanlı, Selçuklu pratiğinde ve geniş olarak İslam dünyasının pratiğinde buna hakim olduğumuzu düşünüyorum. Her kim nerede hangi imkana sahipse, onları yeniden üreterek ortaya koyabilecek bir gücümüz olduğuna inanıyorum.Böylece sesi çok çıkanların, silahlarla konuşanların üstünde ses çıkararak bu birlikte ve barış içinde yaşama kültürünü geliştirip daha ileriye götüreceğimizi ümit ediyorum.”

Beyoğlu Sohbetine katılan isimler;

A LevonZekiyan Ermeni KatoligBaşpiskaposu; Adnan Polat Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Abdurrahman Kurt; Ahmet Yenilmez Yenilmez Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni; Ahmet Çalık Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Ahmet Taçyıldız GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı; Ahmet Cin AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı; Ahmet Dokumacı Giresun Vakfı Başkanı; Ali İlker Tepeköy Yıldız Sarayı Müze Müdürü; Ali Rıza Demircan ARDEV Yönetim Kurulu Başkanı; Ara Güler Fotoğraf Sanatçısı; Aslıhan Ören İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Av. Sait Karabulut Anıtlar Kurulu Üyesi; Aydoğan Cevahir; Ayhan Yasan Anka Danışma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı; Aysun Çeliker AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı; Aydın Yığman Beyoğlu İlçe Müftüsü; Ayşe BöhürlerHabertürk Yapımcı; Ahmet Gür Ortadoğu Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Tuncer;