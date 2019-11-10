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10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:12:20

"Ülkemizi ileriye taşıyacağız"

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün vefatının yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Türkiye’nin tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.  Başkan Erdoğan'ın mesajında, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir” ifadelerini kullandı. 

ÇOCUKLARA ANLATMALIYIZ 

Atatürk’ü milli irade aşığı bir şahsiyet olarak tanımlayan Erdoğan, “Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir” dedi. 

YORULMADAN DEVAM  

Şehit ve gazileri rahmetle anan Erdoğan’ın mesajında, “Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadeleri yer aldı. 

EN BÜYÜK ESERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayı- sıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, “Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yo- rulmadan hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN'A BEŞİKTAŞ FORMASI

Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

Başkan Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren ziyarette Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

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