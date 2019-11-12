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12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 08:12:32

Ülkelerine postalanıyorlar

Avrupa ülkelerinin vatandaşlıktan çıkartarak geri almamaya çalıştığı yabancı uyruklu DEAŞ’lıların Batı’ya iadesi başladı. Dün 3 DEAŞ’lı sınırdışı edilirken, 20 terörist de bu hafta içinde ülkelerine iade edilecek. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda, dün yabancı terörist savaşçıların (YTS) iadelerine başlandığını açıkladı. 

SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR 

Bazı YTS'lerin geri gönderme işleminin tamamlandığını belirten Çataklı, “Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Türkiye'den deport (sınırdışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınırdışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkesine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım'da sınırdışı edilecekler” dedi. Suriye'de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS'nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini belirten Çataklı, “Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS'nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içinde sınırdışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemleri devam etmektedir.

UYRUK TESPİTİ TAMAMLANDI 

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Türkiye'nin sınırdışı etmeye başladığı yabancı teröristler arasında bulunan Bosna Hersek vatandaşlarını kabul edeceklerini açıkladı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 7 Alman teröristin14 Kasım'da, 11 Fransız, 2 İrlanda uyruklu 20 teröristin ise hafta sonuna kadar sınırdışı edileceğini açıkladı. 

YUNANİSTAN KABUL ETMEDİ

TAMPON BÖLGEDE BEKLİYOR

Yunanistan, Türkiye’nin sınırdışı ettiği DEAŞ’lı teröristi kabul etmeyince ortada bıraktı.

Barış Pınarı Harekâtı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün, sınırdışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi. Ardından ABD vatandaşı DEAŞ'lı Türkiye'den sınırdışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Yunanistan'a sınırdışı edilen terörist, Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlar, DEAŞ'lıyı yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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