Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolları Bakanlığımızca yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) gerekli bütçe bulunmadığını öne sürerek yapmadığı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yolları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, “Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.