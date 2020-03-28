  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu
Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi
Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü
ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu
Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi
Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı! Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı!
Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu
TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir
Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum
Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü
Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum! Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum!
Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli
Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek
Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı
Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu
Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI
İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı
İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek
Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi
İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Mart 2020 Cumartesi 15:50:25 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:52:56

Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bugün görev teslimi gerçekleşti. Cahit Turhan görevini Adil Karaismailoğlu'na devretti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi Cahit Turhan'dan devraldı.

Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın teveccühü ile Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.

Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa süre içinde kendisinden çok şey öğrendik." dedi.

Karaismailoğlu, yeni görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olmak için gayret göstereceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum."

"TEDBİRLERİ GEÇ KALMADAN ALDIK"

Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmete imza attıklarını söyledi.
Cahit Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni devlet sistemindeki ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerdeki bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek yeni bakan arkadaşımız Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalınmadan alınan tedbirlerin uygulanması olduğunu dile getirdi.

Turhan, bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ulaşımda gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu kararların uygulanmasıyla sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da bakanlık olarak hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni bakanımızın kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER