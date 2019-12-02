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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:52:17

Ulaşımda engeller kalkıyor

Engelli vatandaşların topluma entegre olabilmelerini sağlamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan Turuncu Masa uygulaması, bugünden itibaren hayata geçiriliyor. Bundan sonra engelli yolculara, YHT'lerin durduğu 13 garda, seyahat edeceği koltuğa kadar görevli personel eşlik edecek. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından engellilerin daha rahat ve kolay seyahat edebilmelerine imkan sağlayan projelere bir yenisi daha eklendi. “Tren seyahatlerinizde yalnız değilsiniz” misyonuyla, engelli vatandaşların toplumla uyum sürecini kolaylaştırabilmeyi sağlayan Turuncu Masa projesi bugün başlıyor. 

İLK ETAPTA 53 PERSONEL

Uygulama, ilk etapta Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) durduğu 13 gar ve istasyonda, toplam 53 personelle hayata geçirilecek. Turuncu Masa’dan yararlanmak isteyen engelli yolcular, online satış ekranından biletlerini aldıkları sayfada bulunan linki tıklayarak “Yardım Talep Formu”nu doldurup, taleplerini iletecek. Seyahat günü Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler, yolcuyu koltuğuna kadar bırakacak. Varış noktasında yine yardımcı personelin karşılayacağı engelli vatandaşlar, gar çıkışına kadar bırakılacak. 

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonlarında hizmet verecek Turuncu Masa’nın alanı, önümüzdeki aylarda genişletilerek daha fazla engelli vatandaşın hayatını kolaylaştıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaların süreceğini belirterek, “YHT setlerinde engelli yolcular için tuvaletler, trenlere iniş-biniş için rampalara kadar her şey mevcut. Mevcut ve yeni araç filomuzu onlar adına uygun hale getirmek için çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ SEYAHAT İMKANI

Yüksek Hızlı Trenlerde, yüzde 40 engelli yolcunun sadece kendisi, yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcu ve refakatçisi ise ücretsiz seyahat edebiliyor. 2019 yılının ilk 10 ayında, ana hat ve bölgesel trenler bu haktan yararlandı. Öte yandan engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti alabilmeleri için profesyonel gişeler oluşturuldu. Ayrıca 444 82 33 numaralı Çağrı Merkezi’nde engelli asistanları istihdam edilirken, görüntülü görüşme imkanı da sağlandı.

KARGODA İNDİRİM HAKKI

Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği Genel Merkezi’yle bu yılın sonuna kadar geçerli olan kargo sözleşmesi kapsamında, 0-30 kilo aralığındaki APS Kurye/Posta Kargosu için 16 lira ücret alınırken, 30 kilo üzeri teslimatlarda, yüzde 30 indirim uygulanıyor.   Ayrıca, bazı PTTMatikler’den para yatırma, çekme ve makbuz alma üniteleri üstünde, görme engellilerin kullanımı için Braille alfabesi yer alıyor. 

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