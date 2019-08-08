Ukrayna ile 10 milyar dolarlık ticaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle dün Ankara'ya geldi. Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda ikili ilişkiler gözden geçirildi, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde, Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

TURİZM VE ENERJİ

İki lider, ülkeler arasındaki mevcut 4 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımları değerlendirdi. Başta turizm, enerji, savunma alanları olmak üzere işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Zelenskiy, ayrıca iki ülkenin işadamlarıyla bir araya gelerek, Ukrayna ve Türkiye'de karşılıklı yatırım çağrısı yaptı.

KIRIM'IN İLHAKI

Erdoğan ve Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın son dönemde Rusya ile yaşadığı gerginlik, Kırım'ın ilhakı, Kırım Tatar Türklerinin durumunu da ele aldı. Görüşmelerde başta FETÖ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler, mülteci sorunu da değerlendirildi.