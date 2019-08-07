07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46:34 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:47:40
Ukrayna Cumhurbaşkanı Ankara'da
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
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