Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden sorgulanır? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden sorgulanır? merak ediliyor. Başvuruları 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri aralığında alınan ücretli öğretmenlik sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen ve başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman ve nasıl açıklanacağını öğrenmek istiyor. Ücretli öğretmenlik sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.





ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılarak bilgilendirme yapılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Ücretli öğretmenlik başvurusu iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."

"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."

"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."

"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum."

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.