Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden sorgulanır? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

  • Bist 100
    101271
  • Dolar
    5,7744
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    277,1540
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler
Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama
Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri! İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri!
Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok
AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan! AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan!
Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor
Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir
Denizlispor'da Mbamba dönüyor Denizlispor'da Mbamba dönüyor
CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir? Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir?
Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı
Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır
Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 09:23:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:23:30

Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden sorgulanır? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler, 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri aralığında başvurularını tamamladı. Başvurular e-devlet üzerinden alındı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik sonuçlarının nasıl ve nereden açıklanacağı haberimizde yer alıyor.

Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden sorgulanır? merak ediliyor. Başvuruları 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri aralığında alınan ücretli öğretmenlik sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen ve başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman ve nasıl açıklanacağını öğrenmek istiyor. Ücretli öğretmenlik sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.


 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılarak bilgilendirme yapılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Ücretli öğretmenlik başvurusu iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."
"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."
"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."
"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." 

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

 Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ