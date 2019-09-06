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06 Eylül 2019 Cuma 10:49:24 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 10:53:57

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için gerekli bilgiler

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için gerekli bilgiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar için başvuru süresi bugün sona eriyor. Ücretli öğretmenlik başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Öğretmenlik yapmak isteyen kimseler, son başvuru gününde başvurularını eksiksiz tamamlamak istiyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru adımları ve ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler haberimizde yer alıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kimseler, başvuruları doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak istiyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar "Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu adımları ve merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SAYFASI
 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden istenen bilgilerin giriliyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Ücretli öğretmenlik başvurusu iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."
"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."
"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."
"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." 

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

 Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

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