Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor?

  • Bist 100
    100239
  • Dolar
    5,6848
  • Euro
    6,2960
  • Altın
    281,1880
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rumların psikolojisi bozuldu: Türk İHA'lar baş belası Rumların psikolojisi bozuldu: Türk İHA'lar baş belası
Son Dakika... MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı Son Dakika... MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı
Hollanda ekibi Fenerbahçe'ye dava açıyor Hollanda ekibi Fenerbahçe'ye dava açıyor
Milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, TSK'nın envanterine girmesi için gün sayılıyor Milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, TSK'nın envanterine girmesi için gün sayılıyor
Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız
Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor
Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti
Ufuk Sarıca: 'Oyun disiplininden koptuk, çok üzgünüm' Ufuk Sarıca: 'Oyun disiplininden koptuk, çok üzgünüm'
Galatasaray geçen sene yaptığı hatayı tekrarlamadı Galatasaray geçen sene yaptığı hatayı tekrarlamadı
Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor
TSK, Emniyet ve MİT arasındaki işbirliği, PKK'yı çökertti TSK, Emniyet ve MİT arasındaki işbirliği, PKK'yı çökertti
LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı
Galatasaray'da kombine ve forma satışlarında artış Galatasaray'da kombine ve forma satışlarında artış
Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi! Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız
Pençe'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
TFF'den VAR ile ilgili radikal karar TFF'den VAR ile ilgili radikal karar
35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor 35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız
ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019! ÖSYM ödemeleri nereden yapılır? ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019! ÖSYM ödemeleri nereden yapılır?
Türkiye - Andorra maçı biletleri tükendi Türkiye - Andorra maçı biletleri tükendi
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Ronaldo'nun maçını yönetecek... UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Ronaldo'nun maçını yönetecek...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 12:35:28 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:54:41

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar süreç hakkında bilgi edinmek için araştırmalarına devam ediyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet kapısından yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden yapılıyor. Bu sayfada istenen bilgilerin girilmesi ile başvuru adımları tamamlanıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemlerinin detayları haberimizde yer alıyor.

Ücretli öğremenlik gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar son günü kaçırmadan dilekçesi indirmek istiyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden istenen bilgilerin girilmesi ile başvuru adımları tamamlanıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemlerinin detayları haberimizde yer alıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."
"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."
"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."
"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." 

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

 Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.  Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ