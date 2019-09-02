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02 Eylül 2019 Pazartesi 15:17:28 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:20:34

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman son? Ücretli öğretmenlik başvuru dilekçesi 2019 indir

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman son? sorusunun yanıtı yoğun olarak merak ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar son günü kaçırmadan dilekçesi indirmek istiyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden istenen bilgilerin girilmesi ile başvuru adımları tamamlanıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemlerinin detayları haberimizde yer alıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kimseler, başvuruların son gününü merak ediyor. Son başvuru tarihini kaçırmak istemeyen öğretmen adayları "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman son?  Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştıyor. Adaylar öğretmenlik başvuru dilekçesi indirmek istiyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfası üzerinden yapılıyor. Bu sayfada istenen bilgilerin girilmesi ile başvuru adımları tamamlanıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemlerinin detayları haberimizde yer alıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SAYFASI
 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI

Başvuru iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. 

Eğitim bilgileri seçenekleri

"Formasyonum var."
"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."
"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."
"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." 

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

 Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.  Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

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