Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurularını yapmaya başlayan adaylar "Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar ise Ücretli öğretmenlik başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, kimler ücretli öğretmenliğe başvurabilir? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" sayfasına tıklanıyor. Başvuru iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor.

Eğitim bilgileri seçenekleri

"Formasyonum var."

"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."

"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."

"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum."

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanması halinde haberimizde yer alacak.