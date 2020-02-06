06 Şubat 2020 Perşembe 14:38:42 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 14:42:52
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Vefat eden Songül Bozkurt’un cenazesi İzmir’e gönderilirken, Alev Gençoğlu’nun cenazesi ise Kadıköy’e götürüldü.
Alev Gençoğlu’nun cenazesinin, yarın öğlen namazından sonra Erenköy’deki Galip Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
AA
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