Üç anket şirketinden seçim anketi! Ezici üstünlük...
Üç anket şirketinin rakamlarında da AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın, oylarının yüzde 50 seviyesinin üzerinde olduğu görüldü. Anketlerde AK Parti ve MHP oylarını yükseltirken, muhalefette dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor.
Yayınlanan son anketlerde; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın, diğer partilere karşı ezici bir şekilde üstünlük sağladığı görüldü.
KONDA'NIN SONUÇLARI
KONDA'nın anketine göre; AK Parti yüzde 40 seviyesinde. MHP'nin oy oranı ise yüzde 12,9.
Bu rakamlar ışığında Cumhur İttfakı'nın oy oranı yüzde 52,9.
Aynı anketin sonuçlarında CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,1.
HDP'nin yüzde 13,6 seviyesinde görüldüğü anket sonuçlarında İyi Parti'nin yüzde 9 ile barajın altında kalacağı görülüyor.
GENAR'IN SONUÇLARI
Bir diğer anket şirketi GENAR'da da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü söz konusu.
Kamuoyunun nabzını tutan GENAR, şu rakamları elde etti:
AK Parti yüzde 40
CHP yüzde 26
MHP yüzde 11,5
HDP yüzde 11
İyi Parti yüzde 7,5
İYİ PARTİ TEPETAKLAK
AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin, ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici.
METROPOLL'ÜN ANKETİ
Metropoll araştırma şirketi son yaptığı ankette "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.
- MAGAZİN
- SPOR
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