28 Şubat 2020 Cuma 07:56:20 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 07:57:14
Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı
Tuzla açıklarında çarpışan iki gemiye ait tüm mürettebat kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, akşam geç saatlerde "Clavigo" ile "Dede" isimli iki gemi Tuzla açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Gemilerde hasara yol açan kazada, tüm mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.
(AA)
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