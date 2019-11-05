TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati kaçta? TÜYAP kaçta kapanıyor?

TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜYAP kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 38. TÜYAP Kitap Fuarı 2 Kasım'da kapılarını açtı. İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuarda 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yapılacak. Fuara katılmak isteyen ziyaretçiler, fuar alanının saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek istiyor. TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saatine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

TÜYAP KİTAP FUARI KAÇTA KAPANIYOR?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı belirlendi. Hafta içi saat 19.00'da kapanan fuar hafta sonu saat 20:00'de kapanıyor. Ancak fuarın son gününe denk gelen 10 Kasım Pazar günü fuar saat 19:00'da kapanacak.

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI 2019 NE ZAMAN?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ADRES

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İstanbul adresinde olacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecektir.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

TÜYAP KİTAP FUARI HAKKINDA

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.