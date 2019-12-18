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18 Aralık 2019 Çarşamba 14:03:40 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:08:42

Tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'a zorla getirme kararı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı davada, ABD'nin bir önceki duruşmada tanıklık yapması için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan ancak zorla getirme yazısı cezaevine ulaşmadığı için duruşmaya katılmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile konsolosluk çalışanları da izleyici olarak yer aldı. Önceki celse tanık olarak dinlenebilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan başka suçtan tutuklu Metin Topuz'un ise duruşmaya getirilmediği görüldü.

"ABD'YE GİTMEK İSTEDİĞİM TAKTİRDE VİZE KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Duruşmanın başlamasının ardından bir önceki celsede dinlenmesine karar verilen tanık Hacı Salih Zengin'in celse arasında mahkemeye sunduğu ifade okundu. Zengin'in ifadesinde, “Zaman Gazetesi'nde 1998'de çocuk sayfası editörü olarak çalışmıştım. Nazmi Mete Cantürk'ün çocukları da şiir çalışmalarını mektupla yollamıştı. Bu nedenle tanıştık. Bana ABD Konsolosluğunda çalıştığını, ABD'ye gitmek istediğim takdirde vize konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Amerika'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gitmek isteyenlere yardımcı olabileceğini söylediğini duydum. Daha sonrasında gazetede çalışan birçok kişiden ABD ülkesine gitmek maksadıyla vize müracaatında bulunduklarında ‘Fetullah Gülen'i ziyarete gidiyorum' şeklinde beyanda bulunanların vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duydum. Ama Nazmi Mete mi, Metin Topuz mu yardımcı oldu bilmiyorum. Sanık Nazmi Mete'nin örgütsel davranışı olduğuna şahit olmadım” dediği aktarıldı.

"BEN BU KİŞİYLE FUARDA TANIŞTIM"

Tanık Hacı Salih Zengin'in ifadesine karşı beyanda bulunan tutuksuz sanık Nazmi Mete Cantürk, “Ben bu kişiyle bir fuarda tanıştım. 20 seneden beri görmedim. Neden böyle konuştuğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk'ün duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, bir önceki duruşmada tanıklık yapması için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan ancak zorla getirme yazısı cezaevine ulaşmadığı için duruşmaya katılmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

(İHA)

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