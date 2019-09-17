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17 Eylül 2019 Salı 08:28:29 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 09:15:26

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam atandı

Son dakika haberine göre; Diyarbakır Kulp'ta sivillerin bulunduğu minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi.

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi

Son dakika: Tutuklanan HDP Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine kaymakam görevlendirildi

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Açıklamada, "Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir." denildi. 

SALDIRIDA 7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı. 

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