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05 Temmuz 2019 Cuma 14:14:02 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:16:22

TUS ek yerleştirme sonuçları! 2019 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama

TUS ek yerleştirme sonuçları merak ediliyor. 2019 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçları az önce erişime açıldı. Bir uzmanlık alanında kariyerini devam ettirmek isteyen doktorların araştırdığı TUS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. TUS ek yerleştirme sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

TUS ek yerleştirme sonuçları ve 2019 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binlerce kişinin gündeminde yer alan TUS ek yerleştirme sonuçları az önce erişime açıldı. İlk tercihlerinde herhangi bir kontenjana yerleşemeyen doktorlar, ikinci tercihlerinin sonuçlarını araştırmaya başladı.  2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-TUS  1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ise erişime açıldı. TUS ek yerleştirme sonuçlarna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI!
TUS ek yerleştirme sonuçları az önce erişime açıldı. 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-TUS  1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. 

2019 TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA 
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. 

2019 TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

2019 TUS 1. DÖNEM EK TERCİH İŞLEMLERİ
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu (YÖKDİL/TÖMER) kullanmak isteyen adayların, tercihlerini yapabilmeleri için bu bilgilerinin ilgili kurumlardan, TUS’a başvurduğu T.C. Kimlik Numarası / Y.U. Numarası ile ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir. 
Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanlar (KKTC hariç, yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

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