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30 Ocak 2020 Perşembe 09:11:42 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:17:23

Türkler dönüyor: Çin'i hiç bu kadar sessiz görmedim

Çin'de yaşayan Türkler, dünyaya hızla yayılan virüs sonrası yaşadıkları endişe nedeniyle erkenden Türkiye'ye dönemeye başladı. Ülkeye oğlunu görmeye giden Afet Gümüşel, "Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin ve sessiz bir şehir olduğunu hiç görmedim" dedi

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.


ÇİN'DEN 5 UÇAK TÜRKİYE'YE GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik termal kameralı önlemler bugün de devam etti. Çin'den 2'si Pekin olmak üzere Xian, Guangzou ve Şangay'dan toplam 5 uçak sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

TÜRKLER ENDİŞEYE KAPILDI

Yolcuların çoğunluğu Çinli turistlerden oluşurken, bazı Türk vatandaşları da koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıkları için Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi. İstanbul'a gelen bazı Türk vatandaşları havalimanında basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

"NORMALDE BİR AY DAHA KALACAKTIK"

Pekin'den gelen Erdal Çevik, ticaret için Çin'in Tianjin şehrinde olduğunu ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Çevik, "Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı, kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" dedi.

"PEKİN'İ HİÇ BU KADAR SAKİN GÖRMEDİM"

İki ay önce Çin'de yaşayan oğlu, gelini ve iki torununu ziyaret için Pekin'e giden Afet Gümüşel de koronavirüs nedeniyle ailesinin hiç dışarı çıkmadığını bütün önlemleri aldığını söyledi. Gümüşel, yaşadıklarını ve izlenimlerini şu şekilde anlattı: "Hijyen dahil bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Biri 9 aylık, diğeri 4 yaşında iki torunum var. Onları da buraya getirmek istedik ama evde de önlem amaçlı bulunabilir dedik. Türk Büyükelçiliği de her zaman yanımızda oldu ve bizleri bilgilendirdi. Bu nedenle torunlarımızı getirmeye gerek kalmadı. Benim de sürem bittiği için dönmek zorunda kaldım. Oğlum, gelinim ve torunlarım Pekin'de kalmaya devam edecek. Ancak ilerideki duruma göre onların da gelme ihtimali olabilir. Bütün okullar bir süre kapalı olacak. Hani orada durmaktansa belki tatil amaçlı gelebilirler. Orada ilk zamanlarda Türk arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin'e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve hiç bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin'de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor."


"BİR HAFTA BOYUNCA OTELDEN ÇIKAMADIM"

Çin'de ticaret için bulunan Abdulkadir Değirmenci de Wuhan aktarmalı olarak önce Guangzhou'ya oradan da Pekin'e gittiğini, Wuhan Havalimanı'nda 3 saat bulunduğu için de daha sonraki seyahatlerinde sıkı kontrollerden geçmek zorunda kaldığını aktardı.
Değirmenci, "Orada insanlar çok tedirgin. İnsanlar hiç dışarıya çıkmıyor. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda görevli Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı termal kameralı kontrollerde bugün de herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı.

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